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В Москве строят храм в честь священномученика Ермогена

15:14
  • суббота
  • 01 октября 2022

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на востоке Москвы. В районе Гольяново он посетил храм в честь священномученика Ермогена.

Церковь возведена по индивидуальному проекту в византийском стиле. Она рассчитана на 500 человек. Там уже практически завершены работы по внешней и внутренней отделке. Храм планируют сдать в эксплуатацию до конца года, сообщает "ТВ Центр".

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