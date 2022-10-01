Москвич рассказал об отзыве повестки за день в результате проверки данных в военкомате

Таких случаев много

В Москве сообщают о новых случаях аннулирования повесток после проверок сведений в военкоматах. Работник управы района Ростокино Владислав Скрябнев получил отзыв повестки.

Он пояснил журналистам, что находится на госслужбе и имеет бронь. "Мне кажется, именно бронь с работы помогла в этом плане. Я работаю на благо района", - сообщил Скрябнев.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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