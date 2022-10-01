ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анастасия Ракова: Врачи московских поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций

13:33
  • суббота
  • 01 октября 2022

Людям не нужно ходить в поликлиники

С февраля этого года в Москве проведено 600 тысяч телемедицинских консультаций. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Удалённая связь с врачом сейчас доступна горожанам с ОРВИ и подтверждённым коронавирусом. "В феврале этого года во время "омикрона" мы внедрили сервис телемедицины в формате "врач – пациент". Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью", - рассказала Ракова.

По её словам, дистанционно можно закрыть больничный лист, проконсультироваться с врачом, получить рекомендации по лечению. Все данные отображаются в электронной медицинской карте пациента. Телемедицина позволила освободить 380 тысяч москвичей от лишних визитов в поликлиники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Телемедицина
Телемедицина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.