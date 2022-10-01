Анастасия Ракова: Врачи московских поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций

Людям не нужно ходить в поликлиники

С февраля этого года в Москве проведено 600 тысяч телемедицинских консультаций. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Удалённая связь с врачом сейчас доступна горожанам с ОРВИ и подтверждённым коронавирусом. "В феврале этого года во время "омикрона" мы внедрили сервис телемедицины в формате "врач – пациент". Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью", - рассказала Ракова.

По её словам, дистанционно можно закрыть больничный лист, проконсультироваться с врачом, получить рекомендации по лечению. Все данные отображаются в электронной медицинской карте пациента. Телемедицина позволила освободить 380 тысяч москвичей от лишних визитов в поликлиники.

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