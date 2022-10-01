Работы по консервации фонтанов стартовали в Москве

Они продлятся несколько дней

В Москве 1 октября завершается сезон работы фонтанов. Их начнут консервировать на зиму, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты сначала сольют воду, затем очистят и промоют чаши фонтанов, продуют трубопроводы и только потом демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами накроют специальными конструкциями, защищающими от холода и снега.

В комплексе городского хозяйства сообщили интересный факт: вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.

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