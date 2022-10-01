В новом корпусе Третьяковской галереи появится большой световой атриум

Строительство завершится в 2024 году

В новом корпусе Третьяковки скоро появится большой световой атриум с панорамным видом площадью около трёх тысяч квадратных метров. Завершить работы планируют в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основой атриума станет зенитный фонарь, который усилит естественное солнечное освещение. Это позволит существенно сократить потребление электричества.

Из здания откроется панорамный вид на Кадашевскую набережную. Сейчас специалисты проводят отделочные и электромонтажные работы, а также приступили к монтажу систем отопления.

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