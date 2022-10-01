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Московские производители поставили на молочные кухни города более 26 тысяч тонн продукции по офсетному контракту

14:04
  • суббота
  • 01 октября 2022

Он начал действовать два года назад

Столичные молокозаводы с начала года поставили для нужд города более 26 тысяч тонн продукции по офсетным контрактам. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"По условиям контракта Москва в течение восьми лет закупит у предприятий молочные смеси, соки, пюре, каши и другие продукты для беременных женщин и детей на общую сумму 30,6 миллиарда рублей", - рассказал Ефимов.

Офсетный контракт со столичными молокозаводами был заключён в 2020 году. Такая форма сотрудничества позволила создать локальное производство продуктов питания для городских молочных кухонь.

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