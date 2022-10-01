Многодетный отец из Строгино сразу после проверки данных в военкомате получил отзыв повестки

Военкоматы сверяют данные и отзывают повестки

В Москве сообщают о новых случаях аннулирования повесток после проверок сведений в военкоматах. Отец четверых детей из Строгино Евгений Матвеев после проверки данных в военкомате получил отзыв ранее направленной повестки.

"Служил я с 2003 по 2005 годы. В военкомате объяснил, что у меня четверо детей. Четвёртый ребенок у меня появился летом. Никаких проблем не возникло. Получил отсрочку", - рассказал Матвеев журналистам.

Ранее сообщалось, что повестки были отозваны у студента очного отделения Московского городского педагогического университета Алексея Кулешова и сотрудника управы района Ростокино Владислава Скрябнева.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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