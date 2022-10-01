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Началась реконструкция Бехтеревских прудов на юге Москвы

14:30
  • суббота
  • 01 октября 2022

Они появились здесь в конце 1970-х годов

В Москве началась реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке. Её проводят специалисты комплекса городского хозяйств, сообщил заммэра Пётр Бирюков.

Эти каскадные пруды вырыли в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. Специалисты считают главной задачей сохранение их рекреационной функции.

Для этого будет насыпано природное песчаное дно с зимовальными ямами для рыб, а берега укрепят щебнем и галькой.

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