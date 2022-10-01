Бочкарёв: Открытие всех станций БКЛ разгрузит автомобильные дороги на 10-15%

БКЛ - самый масштабный проект московского метро

Ввод в эксплуатацию всех станций Большой кольцевой линии метро снизит интенсивность движения наземного транспорта в прилегающих районах на 10-15%. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарёв.

Он назвал БКЛ самым масштабным и значимым проектом московского метро. Запуск движения по новому кольцу сократит время, затрачиваемое людьми на дорогу, и повысит комфорт транспортного обслуживания.

Новая линия откроет для пассажиров новые оптимальные маршруты, разгрузив Кольцевую и радиальные линии метро. На БКЛ будут более 30 пересадок, в том числе на другие линии метро, на Московское центральное кольцо, на железные дороги и Московские центральные диаметры.

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