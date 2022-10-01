Замглавы ВГА Херсонской области Катериничев посмертно стал Героем России

Указ об этом подписал президент

Владимир Путин своим указом посмертно присвоил звание Героя России первому замглавы Херсонской области Алексею Катериничеву. Он погиб накануне в результате ракетного удара ВСУ по центру Херсона.

Награды Катериничев удостоен за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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