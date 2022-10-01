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Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днём Сухопутных войск

15:12
  • суббота
  • 01 октября 2022

1 октября они отмечают свой праздник

Президент Владимир Путин направил поздравления личному составу и ветеранам Сухопутных войск. Сегодня они отмечают профессиональный праздник.

В телеграмме верховный главнокомандующий отметил, что на протяжении всей своей истории этот вид вооружённых сил играл ключевую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства и подчеркнул, что и сегодня бойцы хранят верность присяге и долгу, выполняя поставленные задачи в ходе спецоперации.

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