Москвич получил отзыв повестки по состоянию здоровья после проверки данных в военкомате

Идёт проверка данных москвичей призывного возраста

В Москве сообщают о новых случаях аннулирования повесток после проверок сведений в военкоматах. Москвич Андрей Воронков получил отзыв ранее направленной ему повестки по частичной мобилизации из-за состояния здоровья.

"Я пришёл в военкомат. Потом прошёл медкомиссию, ну и по состоянию здоровья мне эту повестку отозвали", - рассказал Воронков журналистам.

Ранее повестки отозвали у Андрея Лоцманова из ЦАО, отца четверых детей из Строгино Евгения Матвеева, студента очного отделения Московского городского педагогического университета Алексея Кулешова и сотрудника управы района Ростокино Владислава Скрябнева.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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