Москвич из ЦАО получил отзыв повестки после проверки данных в военкомате

Число таких случаев растёт

В Москве сообщают о новых случаях аннулирования повесток после проверок сведений в военкоматах. Андрей Лоцманов из ЦАО получил отзыв ранее направленной ему повестки после проверки данных в военкомате.

"Повестка пришла несколько дней назад. Я очень удивился, потому что я по здоровью годным не являюсь. Пошёл в военкомат, спросил в чем дело, почему такое. Они сказали, что разберутся", - рассказал Лоцманов журналистам.

Ранее об отзыве повесток рассказали отец четверых детей из Строгино Евгений Матвеев, студент очного отделения Московского городского педагогического университета Алексей Кулешов и сотрудник управы района Ростокино Владислав Скрябнев.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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