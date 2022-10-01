Новое пространство для молодёжной аудитории открылось в зале "Зарядье"

Здесь будут проходить выступления и мастер-классы

В зале "Зарядье" открылось новое концертное пространство для выступлений одарённых молодых исполнителей и встреч артистов со зрителями. Открытие приурочено к Международному дню музыки, отмечаемому 1 октября, сообщили в пресс-службе зала "Зарядье".

Новое пространство нужно для создания неформальной среды, где одинаково комфортно будет и постоянным слушателям, и молодёжи, для которой посещение концертных залов не вошло в привычку.

"В этом замечательном месте с видом на Китайгородскую стену, парк "Зарядье" и Парящий мост, будут проходить концерты, встречи зрителей с артистами, лекции и мастер-классы", - отметил гендиректор зала "Зарядье" Иван Рудин.

Концерт-открытие провели Иван Рудин и актриса Дарья Мороз. На сцену вышли молодые артисты и признанные музыканты: Юрий Башмет, Борис Березовский, Софья Кипрская, Варвара Кутузова и другие.

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