Шойгу: Женщин во время мобилизации призывать не будут

Также не призовут студентов коммерческих вузов

Женщин и студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией во время частичной мобилизации призывать не будут. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас завершается подготовка дополнительного указа президента, в который внесут новые категории граждан, не подлежащих мобилизации.

Также Шойгу сообщил, что завершающие срочную службу в армии, вернутся домой согласно плановым срокам, а перенос начала призыва на 1 ноября связан с высокой загруженностью военкоматов из-за проводимой в стране мобилизации.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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