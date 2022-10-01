В Москве открылись дополнительные пункты сбора мобилизованных

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве созданы 20 дополнительных мобилизационных пунктов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что не все действующие военкоматы могут обеспечить призыв по частичной мобилизации. Именно поэтому в городе открыты дополнительные пункты сбора, в которых призывные комиссии будут спокойно, в нормальных условиях работать.

Мэр также добавил, что город обеспечивает транспортное обслуживание по доставке призывников в воинские части.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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