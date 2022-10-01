Союзные войска отведены из Красного Лимана

Об этом сообщили в Минобороны России

Союзные войска отведены от Красного Лимана в связи с угрозой их окружения. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Войска отошли на более выгодные рубежи.

Также было отмечено, что массированными огневыми ударами по позициям украинских военных на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 военнослужащих, поражены пять танков и девять боевых машин пехоты.

Несмотря на понесённые потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввёл резервы и продолжил наступление на Красный Лиман, сообщили в военном ведомстве.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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