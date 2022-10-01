Остановлена прокачка российского газа через Австрию

Италия не получает топливо

"Газпром" остановил транспортировку газа через Австрию. В компании прокомментировали сообщения из Италии о том, что туда не поступает российский газ.

Приостановка поставок газа через Австрию вызвана регулятивными изменениями в этой стране, сообщается в Telegram-канале "Газпрома". В компании работают над решением проблемы.

На границе Австрии и Словакии находится Центрально-европейский газовый хаб. Через эту площадку проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

В начале этой недели прекратил работу газопровод "Северный поток – 1". На дне Балтийского моря обнаружена утечка из двух ниток трубопровода. Также повреждённым оказался заполненный газом, но не работающий из-за отсутствия разрешительных документов, газопровод "Северный поток – 2".

Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.

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