Губернатор Севастополя сообщил о ЧП на военном аэродроме Бельбек

Михаил Развожаев призвал соблюдать спокойствие

Внештатная ситуация произошла на аэродроме Бельбек. При посадке самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал у себя в Telegram-канале.

"Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Прошу сохранять спокойствие", - обратился глава города к жителям.

Тем временем, очевидцы выкладывают кадры пожара. На них видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма.

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