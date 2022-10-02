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Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

10:21
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Бойцы с честью выполняют поставленные задачи

В Минобороны рассказали о тех, кто мужественно и с честью исполняет воинский долг во время спецоперации по защите Донбасса. Гвардии рядовой Алексей Згонников во время продвижения нашей батальонно-тактической группы вглубь вражеской обороны обнаружил украинских националистов, о чём немедленно сообщил командованию и вступил в бой. Противник понёс значительные потери и отступил.
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Гвардии старший сержант Игорь Сердюков занимался ремонтом нашей повреждённой техники. Его подразделение попало под миномётный обстрел. Сердюков прицельным огнём уничтожил троих националистов, спас четырёх раненых товарищей и отбуксировал в безопасное место две БМП.

Гвардии капитан Дмитрий Полетаев, узнав о продвижении вражеских колонн к нашим рубежам, атаковал их огнём артиллерии. Противник понёс значительные потери и вынужден был замедлить наступление, а наши подразделения смогли отвести силы на более выгодные рубежи.

Майор Валерий Храмов в ходе наступления российских войск, подготовил данные о военной инфраструктуре и резервах противника, благодаря чему в бою с превосходящими силами радикалов были оперативно уничтожены 74 объекта националистов, сообщает "ТВ Центр".

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