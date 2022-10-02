ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 120 человек погибли в Индонезии во время беспорядков на футбольном матче

10:00
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Около 200 фанатов получили травмы

По меньшей мере, 129 человек стали жертвами беспорядков на футбольном матче в Индонезии. Ещё 180 получили травмы различной степени тяжести.  После окончания игры свыше трёх тысяч болельщиков проигравшей команды выбежали на поле. Между ними и полицией завязалась драка.

Чтобы её остановить, силовики пустили в ход дубинки и слезоточивый газ. Люди, задыхаясь, падали на землю. В панике толпа ринулась к выходу, возникла давка.

Также сообщается, что вблизи стадиона фанаты подожгли десять полицейских машин. Местные власти проводят расследование, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Результат беспорядков из-за футбольного матча в Индонезии
Результат беспорядков из-за футбольного матча в Индонезии
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.