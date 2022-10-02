Более 120 человек погибли в Индонезии во время беспорядков на футбольном матче

Около 200 фанатов получили травмы

По меньшей мере, 129 человек стали жертвами беспорядков на футбольном матче в Индонезии. Ещё 180 получили травмы различной степени тяжести. После окончания игры свыше трёх тысяч болельщиков проигравшей команды выбежали на поле. Между ними и полицией завязалась драка.

Чтобы её остановить, силовики пустили в ход дубинки и слезоточивый газ. Люди, задыхаясь, падали на землю. В панике толпа ринулась к выходу, возникла давка.

Также сообщается, что вблизи стадиона фанаты подожгли десять полицейских машин. Местные власти проводят расследование, сообщает "ТВ Центр".

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