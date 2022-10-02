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Российские астрономы сообщили о революционном открытии

10:41
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Интерес к нему проявляют учёные со всего мира

Открытие вселенского масштаба. Российские астрономы в составе международной группы учёных обнаружили две уникальные галактики. От почти десяти тысяч других они отличаются тем, что их газовые диски не совпадают со звёздными.
Астрономы открыли древнейшую галактику

Ученые института Штернберга, структурного подразделения МГУ, в составе международной команды исследователей проанализировали около девяти с половиной тысяч галактик. Информации собрали столько, что получилось сделать карты распределения скоростей звёзд и газа.

В итоге обнаружили две галактики, в которых газовые диски (то есть газ и пыль) не совпадают со звёздным. Для сравнения: в нашей системе Млечный путь оба диска по своему расположению и вращению сливаются. Исключения из этого правила учёные уже находили ранее. Например, в скоплении NGC 660 с наклонным полярным кольцом.

Неустойчивые галактики не такие красивые, тут ещё остались следы первозданного хаоса. Похоже, их застали в более раннем развитии. Когда газ и звёзды ещё не объединились. А это значит, что они динамичны и через некоторое время изменятся. По астрономических параметрам - достаточно быстро - через несколько оборотов. На самом же деле - через сотни миллионов лет. Человек даже представить не может такой временной отрезок. А для Вселенной - это очень короткий промежуток.

Алексей Моисеев, ведущий научный сотрудник САО РАН и ГАИШ МГУ, доктор физико-математических наук: "Пока они в таком неустойчивом состоянии находятся, они рассказывают нам о том, как они именно сформировались, как они забрали вещество, как в них стали образовываться звёзды".

Фактически появилась возможность узнать, что происходило во Вселенной, когда формировалась и наша система - Млечный путь. И кто знает, какие ещё открытия последуют на основе этих данных.

Алексей Моисеев, ведущий научный сотрудник САО РАН и ГАИШ МГУ, доктор физико-математических наук: "Астрономы полвека, уже даже больше, изучают активные галактические ядра, эти сверхмассивные чёрные дыры. Как мы сейчас знаем, которые захватывают вещество и часть его излучается с очень большой энергией в окружающее пространство. И казалось, совершенно отвлечённый интерес, пока не пришлось строить систему глобального позиционирования. Её привязывают именно к активным галактическим ядрам. То есть, если бы астрономы не изучали в деталях далекие квазары и активные галактики, то у нас бы не работал ни GPS, ни Глонасс.

Но воспользоваться этими знаниями учёные смогли только спустя десятилетия. И только время покажет - какую пользу извлекут из открытия неустойчивых галактик.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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