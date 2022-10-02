Российские астрономы сообщили о революционном открытии

Интерес к нему проявляют учёные со всего мира

Открытие вселенского масштаба. Российские астрономы в составе международной группы учёных обнаружили две уникальные галактики. От почти десяти тысяч других они отличаются тем, что их газовые диски не совпадают со звёздными.

Ученые института Штернберга, структурного подразделения МГУ, в составе международной команды исследователей проанализировали около девяти с половиной тысяч галактик. Информации собрали столько, что получилось сделать карты распределения скоростей звёзд и газа.

В итоге обнаружили две галактики, в которых газовые диски (то есть газ и пыль) не совпадают со звёздным. Для сравнения: в нашей системе Млечный путь оба диска по своему расположению и вращению сливаются. Исключения из этого правила учёные уже находили ранее. Например, в скоплении NGC 660 с наклонным полярным кольцом.

Неустойчивые галактики не такие красивые, тут ещё остались следы первозданного хаоса. Похоже, их застали в более раннем развитии. Когда газ и звёзды ещё не объединились. А это значит, что они динамичны и через некоторое время изменятся. По астрономических параметрам - достаточно быстро - через несколько оборотов. На самом же деле - через сотни миллионов лет. Человек даже представить не может такой временной отрезок. А для Вселенной - это очень короткий промежуток.

Алексей Моисеев, ведущий научный сотрудник САО РАН и ГАИШ МГУ, доктор физико-математических наук: "Пока они в таком неустойчивом состоянии находятся, они рассказывают нам о том, как они именно сформировались, как они забрали вещество, как в них стали образовываться звёзды".

Фактически появилась возможность узнать, что происходило во Вселенной, когда формировалась и наша система - Млечный путь. И кто знает, какие ещё открытия последуют на основе этих данных.

Алексей Моисеев, ведущий научный сотрудник САО РАН и ГАИШ МГУ, доктор физико-математических наук: "Астрономы полвека, уже даже больше, изучают активные галактические ядра, эти сверхмассивные чёрные дыры. Как мы сейчас знаем, которые захватывают вещество и часть его излучается с очень большой энергией в окружающее пространство. И казалось, совершенно отвлечённый интерес, пока не пришлось строить систему глобального позиционирования. Её привязывают именно к активным галактическим ядрам. То есть, если бы астрономы не изучали в деталях далекие квазары и активные галактики, то у нас бы не работал ни GPS, ни Глонасс.

Но воспользоваться этими знаниями учёные смогли только спустя десятилетия. И только время покажет - какую пользу извлекут из открытия неустойчивых галактик.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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