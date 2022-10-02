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Удары ВСУ по Донецку и Энергодару: погибли мирные жители

11:35
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Обстрелы не прекращаются

Этой ночью под обстрелом ВСУ снова оказались населённые пункты Донбасса. Из тяжёлой артиллерии натовского калибра бьют по Донецку, Горловке, Макеевке и Яковлевке. За сутки погибли семь мирных жителей, ещё десять получили ранения.
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Огонь ведут и по Херсонской области. В небе над Новой Каховкой прогремели около 10 взрывов, сработала система ПВО. Союзные войска продолжают отражать атаки противника. Поддержку с воздуха обеспечивают наши штурмовики Су-25.

Артиллерия ВСУ вновь открыла огонь по Энергодару и пригороду. Один из снарядов попал в отводящую трубу ТЭС, которая находится примерно в километре от Запорожской АЭС. В некоторых районах города жителям пришлось прятаться в подвалах. Несколько дней было затишье, но накануне Украина интенсивно начала обстреливать город атомщиков, сообщает "ТВ Центр".

В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Из населённых пунктов, подконтрольных Киеву, жители стараются уехать. Беженцам помогают российские военнослужащие: привозят продукты, вещи, средства гигиены. О бесчинствах украинских нацбатальонов люди рассказывают со слезами на глазах.

Очередную попытку провести танковую атаку ВСУ предприняли на Херсонском направлении, но были разбиты нашей артиллерией и отступили к реке Ингулец. Разведку и корректировку огня обеспечивают беспилотники. Минобороны опубликовало кадры работы самоходок "Нона". Такая артиллерия, действуя с закрытых позиций, поддерживает наших десантников.

На Донецком направлении ночью наши реактивные системы открыли огонь по скоплению ВСУ в районе линии соприкосновения у Красного Лимана.  Идут бои за Артёмовск и Соледар. Мощные укрепрайоны союзные силы преодолевают при поддержке авиации. С воздуха наши подразделения поддерживают Су-25. Штурмовики наносят ракетные удары по военным объектам и технике. Пуски ракет выполняются с малых высот, поражая замаскированные укрепления и полевые позиции противника.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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