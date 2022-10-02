Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T

Готовятся новые поставки оружия

Жители Европы снова выходят на митинги, чтобы сказать "нет" политикам, которые продолжают вооружать Украину. Граждане ЕС требуют обратить внимание на внутренние проблемы - безумный рост цен и резкое падение доходов населения. Схожие проблемы и за океаном. Карту экономического и политического кризиса в США не без успеха пытается разыграть экс-президент Дональд Трамп.

"Заморозьте цены, а не людей" – такие плакаты пестрели в субботу на площади Кингс-Кросс в Лондоне. Параллельно многотысячные протестные акции прошли в других крупных городах: Манчестере, Бирмингеме и Ливерпуле. Причина недовольства – резкий рост счетов на электроэнергию и уровень инфляции, сообщает "ТВ Центр".

Новый премьер Лиз Трасс ещё недавно обещала гражданам, что предельный чек за свет не превысит две с половиной тысячи фунтов стерлингов для среднего домохозяйства. Но британский энергорегулятор внёс коррективы – с октября платить придётся на тысячу фунтов больше.

С претензиями к своему правительству в центр Берлина вышли немцы. Панические настроения - естественная реакция на случившееся с "Северным потоком". А ещё в Германии проводят прямую связь между снижением уровня жизни и военной поддержкой Украины. Издание Die Welt пишет, что в выходные министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт совершила необъявленный визит в Одессу и пообещала передать ВСУ зенитный ракетный комплекс IRIS-T. Ранее Берлин анонсировал поставки двух РСЗО MARS II, 50-ти бронемашин Dingo, а также четырёх самоходных гаубиц. Теперь на плакатах недовольных немцев – призывы выйти из состава Североатлантического альянса.

Накачивать Украину оружием продолжает Франция. Как выяснило издание Le Monde, Париж даже намерен отменить поставку Дании партии гаубиц Caesar, чтобы предоставить их Киеву. Об очередном пакете военной помощи накануне в телефонном разговоре рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Сумма транша – более миллиарда долларов.

Авторы канадского исследовательского центра Global Research считают, что нынешняя администрация Байдена проводит наиболее опасную внешнюю политику за всю историю. Как обстоят дела внутри страны без устали напоминает избирателям бывший президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп, экс-президент США: "При Байдене, Пелоси и Конгрессе, который контролируют радикальные демократы, коммунальные счета за газ выросли по меньшей мере на 52%, стоимость авиабилетов – почти на 50%. Цена на бензин в Мичигане поднялась на 79 процентов. С тех пор, как я покинул президентский пост, ежемесячные траты средней мичиганской семьи выросли: на 107 долларов - на продукты, 78 – на жильё, 275 – на транспорт и на 164 доллара - на энергию".

Издание Fox News, пообщавшись с несколькими сенаторами-республиканцами, пишет, что те выражают обеспокоенность по поводу психического состояния Джо Байдена. А лечащий врач сразу двух бывших президентов - Барака Обамы и того же Дональда Трампа - Ронни Джексон вновь призвал хозяина Белого дома пройти тест на когнитивные функции. По словам доктора, даже рядовые американцы теперь понимают, что Байден не способен руководить государством.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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