Озвучен сценарий удара России по американской инфраструктуре

Это может произойти при определённых обстоятельствах

В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки". Она может быть крайне неприятной для Вашингтона.

В случае, если вина американцев во взрывах на двух российских газопроводах окажется доказанной, то Москва может нанести удары по инфраструктуре США. Этого не исключает обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

По его мнению, Москва в ответ на агрессию, вероятно, совершит законные атаки на объекты американской инфраструктуры.

В начале этой недели прекратил работу газопровод "Северный поток – 1". На дне Балтийского моря обнаружена утечка из двух ниток трубопровода. Также повреждённым оказался заполненный газом, но не работающий из-за отсутствия разрешительных документов, газопровод "Северный поток – 2".

Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.

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