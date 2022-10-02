ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Озвучен сценарий удара России по американской инфраструктуре

12:13
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Это может произойти при определённых обстоятельствах

В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки". Она может быть крайне неприятной для Вашингтона.
Путин обвинил англосаксов во взрывах на "Северных потоках"

В случае, если вина американцев во взрывах на двух российских газопроводах окажется доказанной, то Москва может нанести удары по инфраструктуре США. Этого не исключает обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

По его мнению, Москва в ответ на агрессию, вероятно, совершит законные атаки на объекты  американской инфраструктуры.

В начале этой недели прекратил работу газопровод "Северный поток – 1". На дне Балтийского моря обнаружена утечка из двух ниток трубопровода. Также повреждённым оказался заполненный газом, но не работающий из-за отсутствия разрешительных документов, газопровод "Северный поток – 2".

Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.