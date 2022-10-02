Байдена попросили спасти Украину от разгрома

К президенту обратился бывший офицер

Президента США Джо Байдена просят спасти Украину. Сейчас у Запада есть только один способ предотвратить поражение этой страны. Для этого главе Белого дома нужно вернуться к дипломатии. Так пишет бывший офицер армии США Дэвид Пайн, его размышления опубликованы в издании The National Interest.

"Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину", - пишет военный. По его словам, Штатам нужно прекратить вводить санкции против России и отправлять на Украину оружие. Это, в том числе, спасёт и американцев от надвигающейся рецессии.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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