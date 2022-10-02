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Мобилизованным рассказали об условиях кредитных каникул

16:53
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Размер займов не имеет значения

Участники спецоперации по защите Донбасса и члены их семей имеют право на кредитные каникулы, сообщается на портале "Объясняем.рф". Каникулы распространяются на взятые ранее кредиты и займы.
ЦБ рекомендовал давать мобилизованным кредитные каникулы

Это послабление позволяет заёмщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. При этом кредитная организация не имеет права отказать в кредитных каникулах.

Новое правило касается всех потребительских кредитов и займов, кредитных карт, ипотеки. Размер оставшейся задолженности не имеет значения.

Кредитные каникулы заканчиваются после окончания службы плюс 30 дней. Их можно продлить, если заёмщик находится в стационаре на лечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных во время спецоперации.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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