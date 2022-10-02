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Российскому джазу исполнилось 100 лет

15:38
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Юбилей отметили в Большом театре

1 октября в Большом театре звучал джаз, справляли юбилей. Этот вид искусства появился в нашей стране ровно сто лет назад, вполне официально, первый концерт состоялся 1 октября 1922 года.

С тех пор джаз переживал взлёты и падения, становился частью культового кино, иногда маскировался под другие жанры... В общем, будучи искусством импровизации, кажется, и сам импровизировал по полной. В этом убедилась Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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