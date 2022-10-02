Студенту из Москвы аннулировали повестку после проверки данных в военкомате

Руслан Юсупов учится в вузе

В Москве сообщают о новых случаях аннулирования повесток после проверок сведений в военкоматах. У студента Руслана Юсупова отозвали повестку после сверки документов.

"22 сентября мне пришла повестка. Я обратился в военкомат, объяснил ситуацию, что я учусь - студент очного отделения, и у меня есть отсрочка. По данному вопросу со мной оперативно разобрались и решили все в мою пользу", - рассказал Юсупов журналистам.

Накануне повестки отозвали у Андрея Лоцманова из ЦАО, отца четверых детей из Строгино Евгения Матвеева, студента очного отделения Московского городского педагогического университета Алексея Кулешова и сотрудника управы района Ростокино Владислава Скрябнева.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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