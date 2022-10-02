К Земле приближается огромный астероид

Его обнаружили две обсерватории

Российские обсерватории зафиксировали новый астероид, сближающийся с Землёй. Его размеры впечатляют – в диаметре космический объект более полукилометра. Это сравнимо с высотой Останкинской башни.

Астероид обнаружили одновременно две российские обсерватории на юге России, сообщает Институт прикладной математики имени Келдыша. Объект обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и в обозримом будущем опасности для Земли не представляет.

При столкновении с Землёй объекта таких размеров могут произойти колоссальные разрушения на площади в несколько сотен тысяч квадратных километров.

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