Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых регионов

Теперь дело за парламентом

Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает ТАСС. В КС заявили, что они соответствуют Основному закону страны.

Договоры о принятии в состав России четырёх новых регионов были подписаны в Кремле 30 сентября. Свои подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы субъектов.

С 23 по 27 сентября в этих регионах прошли референдумы о присоединении к России. Более 96% граждан проголосовали за этот шаг.

После Конституционного суда закрепить вхождение в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должен парламент. Вероятно, что это произойдёт в ближайшие дни.

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