ВСУ начали наступление сразу на трёх направлениях

Ответ России был сокрушительным

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ одновременно на трёх направлениях - Николаевском, Андреевском и Криворожском. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, наиболее активные наступательные действия велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника было сорвано.

Также за минувшие сутки на Краснолиманском направлении были уничтожены порядка 200 украинских военнослужащих. Накануне Минобороны сообщало о том, что союзные войска отошли от Красного Лимана и заняли более выгодные позиции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 2 октября Конституционный суд России признал документы соответствующими Основному закону страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"