Москвичу в ЮАО аннулировали повестку после проверки данных в военкомате

Таких случаев с каждым днём всё больше

В Москве сообщают о новых случаях аннулирования повесток после проверок сведений в военкоматах. Житель ЮАО Станислав Шейхов получил отзыв ранее направленной ему повестки после проверки данных.

Москвич рассказал журналистам, что работает учителем в школе и учится на очно-заочном отделении в вузе. Ему положена отсрочка от призыва по мобилизации

Ранее сообщалось, что повестки отозвали у студента Руслана Юсупова, Андрея Лоцманова из ЦАО, отца четверых детей из Строгино Евгения Матвеева, студента очного отделения Московского городского педагогического университета Алексея Кулешова и сотрудника управы района Ростокино Владислава Скрябнева.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учёте. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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