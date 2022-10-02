Названа дата выборов в новых регионах России

Они пройдут в единый день голосования

Выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда России.

Также известно, что переходный период для интеграции новых субъектов с Россией будет действовать до 1 января 2026 года. Россия гарантирует всем народам, проживающим на территории присоединённых регионов право на сохранение и изучение родного языка. Государственным же языком там объявляется русский.

Главы Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами, а ДНР и ЛНР – главами республик. Владимир Путин назначит врио глав четырёх новых регионов в течение 10 дней после окончания процедуры принятия регионов в состав России.

Денежной единицей в новых субъектах будет российский рубль, но до 31 декабря этого года при расчётах будет допускаться обращение украинской гривны.

Ранее сегодня Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В КС заявили, что они соответствуют Основному закону страны.

После Конституционного суда закрепить вхождение в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должен парламент. Госдума сделает это 3 октября, а Совет Федерации днём позже.

Договоры о принятии в состав России четырёх новых регионов были подписаны в Кремле 30 сентября. Свои подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы субъектов. С 23 по 27 сентября в этих регионах прошли референдумы о присоединении к России. Более 96% граждан проголосовали за этот шаг.

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