В Кабардино-Балкарии предотвращён теракт на железной дороге

Преступники нейтрализованы

В Кабардино-Балкарии ликвидированы двое боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку на железной дороге. Также задержан их сообщник, сообщает ЦОС ФСБ.

Инцидент произошёл вблизи железнодорожного моста через канал имени Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района республики. Силовики обнаружили террористов, устанавливающих взрывное устройство на железной дороге. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление, в результате чего ответным огнём были нейтрализованы.

На месте преступления обнаружены взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы. В доме одного из преступников найдены компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств.

Сообщается, что масштабный теракт предотвращён совместными усилиями ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росгвардии.

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