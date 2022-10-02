Как изменится станция МЦД "Тимирязевская" после реконструкции

Об этом рассказал Сергей Собянин

На станции МЦД-1 "Тимирязевская" наполовину завершены ремонтные работы. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что здесь скоро появятся две платформы с навесами, обновлённый подземный пешеходный переход, вестибюль с кассами, эскалаторами и турникетами. Для маломобильных москвичей на обновлённой станции установят лифты.

Собянин напомнил, что всего после запуска МЦД построено и реконструировано 27 станций.

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