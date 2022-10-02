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Путин внёс в Госдуму законопроекты о принятии в состав России новых регионов

17:07
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Депутаты рассмотрят эти документы 3 октября

Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы проекты федеральных законов о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Новые субъекты внесут в первую часть 65 статьи Конституции России, в которой перечисляются российские регионы.
Названа дата выборов в новых регионах России

Законопроекты планируется рассмотреть в Госдуме 3 октября, а в Совете Федерации - 4 октября. А врио глав четырёх новых регионов президент назначит в течение 10 дней после их принятия, сообщает "ТВ Центр".

Решение строить будущее в составе нашей страны приняли миллионы жителей этих территорий в ходе референдумов. Большинство проголосовало "за". И как отметил президент, это неотъемлемое право народа, закреплённое в Уставе ООН.

В Донбассе люди ждали этого события восемь лет, подвергаясь геноциду. Владимир Путин подчеркнул, что теперь они навсегда становятся гражданами России и призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия, вернуться за стол переговоров, но выбор Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья обсуждению не подлежит.

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