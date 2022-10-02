Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Она началась 10 лет назад

Цифровизацией системы здравоохранения Москвы власти начали заниматься десять лет назад. В основе этой работы - единая цифровая платформа, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас все детские поликлиники используют в своей работе только электронные медицинские карты. Этот опыт будет перенесён на поликлиники для взрослых, пообещал Собянин.

Среди преимуществ новой системы он назвал онлайн-доступ к медкарте ребёнка для родителей и врачей любого городского лечебного учреждения. Доступ можно оформить на портале mos.ru.

Что касается бумажных медкарт, то они будут храниться в новом роботизированном кластере Главархива в помещениях со специальными условиями.

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