Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

У Близнецов сдвинутся с места домашние дела, а Скорпионов ждут новые лайки и подписки в соцсетях

Овны

Конец ретро-Меркурия: напряжение, связанное с работой и здоровьем, должно начать ослабевать. Но это не значит, что вам можно махнуть рукой на все свои дела!

Тельцы

Представители знака, имевшие сложности с детьми, творчеством или занятиями спортом, скоро вздохнут с облегчением. В целом у вас станет больше сил и личной энергии.

Близнецы

Домашние дела сдвинутся с места: появятся ресурсы или идеи. А если вы научитесь что-то делегировать членам семьи или просить о помощи, жить станет ещё проще.

Раки

Вам станет проще добираться до работы или удастся отремонтировать захандрившую технику. Вы получите долгожданное письмо или звонок от того, по кому вы скучали.

Львы

Денежные потоки наладятся: Меркурий поможет вам вернуть долг или получить то, что вы заработали. Также вы можете найти потерянные финансовые документы.

Девы

Меркурий в вашем знаке снимается с якоря и устремляется вперёд – ретропауза позади, можно вздохнуть с облегчением! Ваши дела начнут быстро набирать скорость.

Весы

Вам предстоит ещё раз переписать начисто какие-то страницы жизни. Такую возможность вам даст Меркурий, который активирует сектор ваших глубоко личных дел.

Скорпионы

Вы сегодня можете поймать свои пять минут славы или как минимум получите массу лайков и подписок в социальных сетях. Меркурий сделает вас более открытыми и харизматичными.

Стрельцы

Ситуация на работе скоро начнёт меняться, и очень быстро, так что важно будет за ней успевать. Но не торопитесь делать выводы – изучите хорошенько обстановку.

Козероги

Для вас начинается время учебы, приобретения новых навыков или расширения горизонтов. Вы поймёте, на что способны, и какое направление вам наиболее интересно.

Водолеи

Если вы ждёте ответа от государственных учреждений или банков, скоро вы всё получите. Возможно, вам поступит интересное предложение, касающееся финансов или инвестиций.

Рыбы

Где бы вы ни появились, все взгляды противоположного пола будут направлены на вас. Пользуйтесь моментом: знакомьтесь, устраивайте свою личную жизнь.

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