В России не исключили возобновления работы взорванных "Северных потоков"

С заявлением выступил вице-премьер правительства

Повреждённые российские газопроводы можно отремонтировать. Вице-премьер Александр Новак оценил возможность восстановления "Северных потоков".

"Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия-1".

Он также считает, что необходимо найти виновного во взрывах на газопроводах. "И США, и Украина, и Польша в своё время говорили о том, что эта инфраструктура не будет работать",- напомнил Новак.

В начале этой недели прекратил работу газопровод "Северный поток – 1". На дне Балтийского моря обнаружена утечка из двух ниток трубопровода. Также повреждённым оказался заполненный газом, но не работающий из-за отсутствия разрешительных документов, газопровод "Северный поток – 2".

Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.

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