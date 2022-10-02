Москвичи продолжают прибывать на городские пункты мобилизации

Они открыты во всех округах столицы

Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты. Один из них развёрнут в Культурном центре имени Астахова.

Здесь работают врачи, которые учитывают все жалобы и при необходимости направляют на дополнительные обследования.

"Недавно обращался человек, у которого была проведена летом операция по поводу секвестрированной грыжи позвоночника. Естественно, он не подлежит мобилизации, мы направили его домой", - рассказал журналистам врач-невролог, член медицинской комиссии сборного пункта Люблинского военкомата Александр Никитин.

У входа в пункт работает полевая кухня. Солдаты кормят мобилизованных и их родственников. В меню - гречневая каша с мясом и чай.

Помимо мобилизационных пунктов в военкоматах, в Москве открыты дополнительные, временные пункты мобилизации. Они находятся на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учёте. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"