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В Минобороны рассказали об отправке мобилизованных в тыл спецоперации

19:45
  • воскресенье
  • 02 октября 2022

Там они проходят военную подготовку

Подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В Москве открылись дополнительные пункты сбора мобилизованных

На полигонах военнослужащие отрабатывают практические навыки ведения боя в условиях города и пересечённой местности. После завершения подготовки сформированные подразделения будут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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