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Минобороны показало работу комплексов "Искандер"

08:17
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Они наносят удары по укрепрайонам и бронетехнике ВСУ

Кадры боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе проведения специальной военной операции в понедельник публикует Минобороны.
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Удары с хирургической точностью по укрепрайонам и бронетехнике ВСУ с расстояния до 500 километров наносят экипажи "Искандеров". Уничтожение вражеских объектов обеспечивают два типа ракет - баллистические, которые атакуют позиции с высоты десятков километров, и крылатые - они работают на сверхнизких высотах.

Расчёты ведут своё дежурство днём и ночью, готовые выполнить боевую задачу в любой момент.

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