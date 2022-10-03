Минобороны показало работу комплексов "Искандер"

Они наносят удары по укрепрайонам и бронетехнике ВСУ

Кадры боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе проведения специальной военной операции в понедельник публикует Минобороны.

Удары с хирургической точностью по укрепрайонам и бронетехнике ВСУ с расстояния до 500 километров наносят экипажи "Искандеров". Уничтожение вражеских объектов обеспечивают два типа ракет - баллистические, которые атакуют позиции с высоты десятков километров, и крылатые - они работают на сверхнизких высотах.

Расчёты ведут своё дежурство днём и ночью, готовые выполнить боевую задачу в любой момент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"