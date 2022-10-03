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В Минобороны рассказали о новых героях спецоперации

08:27
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Новые данные о примерах мужества и героизма наших военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

Зенитно-ракетный дивизион под командованием майора Владимира Гаврилова надежно прикрывает союзные войска от авиации противника. Во время вражеского налета наши зенитчики уничтожили вертолёт и несколько беспилотников националистов.

Сержант Алексей Киви обнаружил замаскированную позицию радикалов и внезапно атаковал её. Огневая точка неприятеля была ликвидирована, а один из боевиков в ходе допроса выдал места дислокации, которые потом уничтожили наши рейдовые группы.

Сержант Иван Филиппов со своим подразделением атаковал украинских диверсантов. Во время боя противник был разбит, а Иван оказал помощь двум раненным и доставил их в госпиталь.

Ефрейтор Долан Бадняев обнаружил неприятеля, который готовил провокацию в отношении российских войск. Прицельным огнем больше половины националистов были уничтожены. Троих Долан ликвидировал лично.

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