Президента Бразилии выберут во втором туре

Кандидаты - Жаир Болсонару и Лула да Силва

В Бразилии прошли президентские выборы. По их итогам лидируют действующий глава государства Жаир Болсонару и руководитель "Партии трудящихся" Лула да Силва.

Уже понятно, что кандидатам предстоит второй тур - ни один из них не набрал более половины голосов избирателей, сообщает "ТВ Центр".

Болсонару известен своими ультраправыми и консервативными взглядами. Он не против легализовать продажу оружия. За некоторые высказывания его прозвали бразильским Трампом. Болсонару, как и его кумир, хочет сделать страну великой.

Его оппонент Лула да Сильва, в свою очередь, готов сделать Бразилию счастливой. Программу он строит на поддержке беднейших слоёв населения. Второй тур выборов намечен на 30 октября.

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