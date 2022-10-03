Президента Бразилии выберут во втором туре

Кандидаты - Жаир Болсонару и Лула да Силва
В Бразилии прошли президентские выборы. По их итогам лидируют действующий глава государства Жаир Болсонару и руководитель "Партии трудящихся" Лула да Силва.
Уже понятно, что кандидатам предстоит второй тур - ни один из них не набрал более половины голосов избирателей, сообщает "ТВ Центр".
Болсонару известен своими ультраправыми и консервативными взглядами. Он не против легализовать продажу оружия. За некоторые высказывания его прозвали бразильским Трампом. Болсонару, как и его кумир, хочет сделать страну великой.
Его оппонент Лула да Сильва, в свою очередь, готов сделать Бразилию счастливой. Программу он строит на поддержке беднейших слоёв населения. Второй тур выборов намечен на 30 октября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"