В НАТО отказались помогать Зеленскому

Киев поддерживают отдельные страны, а не альянс

Североатлантический альянс не обязан помогать Киеву. Украина – не член НАТО, и потому организация не откликается на просьбы Владимира Зеленского о помощи, заявил постпред ФРГ при военном блоке Рюдигер Кениг.

"Нет никакого "альянсового дела", которое означало бы, что мы все вместе помогаем Украине защищаться. Мы также не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в этой войне", — сказал Кениг в интервью изданию Dein Spiegel.

По словам постпреда Германии, поддержку Киеву оказывают отдельные государства-члены альянса, а не блок в целом. Так как активное участие в помощи Украине со стороны НАТО означало бы развязывание большой войны, в которую "внезапно втянутся 30 других стран". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил журналистам на вопрос, возможно ли ускоренное принятие Украины. По его словам, альянс продолжит поддерживать Киев, однако это не делает его стороной конфликта.

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