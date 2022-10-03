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Западные разведки предупредили о пуске российского "Посейдона"

08:35
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Ядерный беспилотник находится на борту подлодки в Карском море

Командование НАТО предупредили о возможном испытании Россией беспилотного подводного аппарата "Посейдон". По данным разведки альянса, носитель ядерного беспилотника - многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" - перемещается в Карском море, готовясь к пуску.

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Президент России Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в 2018 году. Российский лидер подчеркнул, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами. Они могут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

"Посейдон может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес", — пишет итальянская газета Repubblica.

Издание подчеркивает, что американские спутники с инфракрасными датчиками не смогут засечь "Посейдон". Беспилотник спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час. Авторы утверждают: даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю победить в перетягивании каната с Западом: это оружие, против которого нет защиты.

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