Хабаровского военкома отстранили от должности за перегибы при мобилизации

Половина из тех, кто получил повестки, вернулась домой

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности из-за ошибок, допущенных в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

"За 10 дней у нас повестки получили и прибыли в военкомат несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой, как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу. <...> Еще раз подчеркну – частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены Минобороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться", – заявил Дегтярев. Видео выступления губернатора опубликовано в его Telegram-канале.

Дегтярев подчеркнул, что отстранение Лайко никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент.

О проведении частичной мобилизации в России объявил Владимир Путин 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов.

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