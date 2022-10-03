Новосибирская область завершила первый этап мобилизации

Продолжается поиск дефицитных военных специальностей

Губернатор Новосибирской области сообщил о выполнении задания первого этапа частичной мобилизации. Андрей Травников отметил, что за прошлую неделю проделана большая работа по частичной мобилизации во всех районах и городах области. Резервисты обеспечены дополнительными сухими пайками и вещами, были организованы их проводы.

"Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведется подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи", - приводит слова Травникова РИА Новости.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе Новосибирское высшее военное командное училище получило указание развернуть дополнительные места для мобилизованных из многих регионов Сибири. Был оперативно обустроен палаточный городок. Травников потребовал оперативно решить все бытовые вопросы.

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