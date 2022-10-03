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Синоптики объявили о наступлении золотой осени в Москве

09:22
  • понедельник
  • 03 октября 2022

Погода будет солнечной и сухой

Золотая осень в Москве начнется 6 октября. В столице установится солнечная и сухая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Во второй половине недели намечается улучшение погоды. С четверга будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет. Это не бабье лето, но такая красивая золотая осень", - приводит прогноз метеоролога ТАСС.

К концу недели, по словам Вильфанда, солнца станет чуть больше, осадки не ожидаются. Если в среду термометры покажут 9-11 градусов выше нуля, то к пятнице температура повысится до 11-16 градусов.

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