Синоптики объявили о наступлении золотой осени в Москве

Погода будет солнечной и сухой

Золотая осень в Москве начнется 6 октября. В столице установится солнечная и сухая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине недели намечается улучшение погоды. С четверга будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет. Это не бабье лето, но такая красивая золотая осень", - приводит прогноз метеоролога ТАСС.

К концу недели, по словам Вильфанда, солнца станет чуть больше, осадки не ожидаются. Если в среду термометры покажут 9-11 градусов выше нуля, то к пятнице температура повысится до 11-16 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"